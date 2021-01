Ciro Guerriero: “Dalla finestra del Comune non sventola neanche piu’ il tricolore”

CASERTA – E’ di un’inaffettività unica quest’amministrazione, che da settimane ‘dimentica’ di far sventolare la bandiera tricolore fuori la finestra di un pubblico palazzo, quello comunale .

Oggi alzando la testa, accade anche questo. Fuori dalla finestra di una delle stanze comunali non ci sono le 3 bandiere.

Sulla questione ci sono delle regole regolamentate dallo Stato Italiano. La legge del 5 febbraio 1998 n.22 e il DPR 7 aprile 2000 n. 121 stabiliscono i criteri e le modalità di esposizione della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea all’esterno di edifici pubblici. Proprio nella parte del “Capo IV – Disposizioni generali e finali” si legge: Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull’asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all’esterno e all’interno”.

È alquanto indecoroso vedere mortificate le istituzioni in questo modo. In una città che dovrebbe vantare parlamentari, consiglieri regionali e alte istituzioni delle Stato. Sembra evidente il parallelismo tra le condizioni della bandiera esposta e l’attuale momento politico che interessa la maggioranza guidata dal sindaco Marino, che in queste settimane ha ben altro a cui pensare: la sua ricandidatura.