Ciro Guerriero dice no al vaccino anti-Covid

Ciro Guerriero – candidato sindaco di Caserta è contrario al vaccino, e non ha alcun timore di ammetterlo pubblicamente. «Io no farò il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo, poi se vogliamo dirla tutta, il problema in realtà non sussiste perché chi si vaccina tutela se stesso e chi non si vaccina non può contagiare chi si è vaccinato…kestè!!!». Così il leader di Caserta Kestè in un messaggio su twiter.

«Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò ‘schernito’ , attaccato, emarginato e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno NOVAX -prosegue- Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione..Kest’è».