CISAS,  PENSIONATI  SEMPRE  DIMENTICATI

Caserta – La Federazione Pensionati della Cisas protesta vivamente per la dimenticanza d’interventi governativi a favore dei Pensionati : “Le pensioni, bloccate da decenni, sono del tutto insufficienti a far vivere i pensionati che hanno bisogno, data anche l’età, di assistenza continua, cosa che le Regioni non fanno, anche a causa delle lunghe liste d’attesa.

Il Governo dimentica che non trattasi di Assegni Assistenziali, senza alcuna contribuzione, ma di veri ex lavoratori con contributi versati.

Sulla stessa onda, la Segreteria della Confederazione Cisas Campania, che afferma :

“Il Governo aveva promesso di incrementare le pensioni. Ora, invece, se la prende anche con le pensioni di coloro che hanno sempre lavorato e pagato i contributi previdenziali. Trattasi di milioni di pensionati, ancora una volta sacrificati per fare cassa, come avvenuto con i precedenti governi”.

La Confederazione Cisas e la Federazione Pensionati Cisas prendono atto che i sacrifici dei Pensionati sono serviti per foraggiare, ancora una volta, i falsi disoccupati, i falsi pensionati ed gli pseudo imprenditori, che non assumono, facendo solo crescere l’evasione contributiva ed il lavoro nero.

In realtà, si sono tolti i soldi a chi ha lavorato per una intera vita per darli a chi non ha mai lavorato o lavorato a nero. Trattasi di solo inutile assistenzialismo al posto di un effettivo lavoro.