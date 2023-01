CISL F P. Franco Vitale, lascia l’incarico dopo 38 anni di servizio

Si è tenuto venerdì 27 gennaio l’incontro della Cisl Fp provinciale presso la Prefettura di Caserta per i saluti istituzionali al Segretario aziendale Franco Vitale che lascia l’incarico dopo 38 anni di servizio per sopraggiunta anzianità lavorativa.

Erano presenti il Segretario Generale Cisl Fp Caserta Franco Della Rocca ed il dirigente sindacale territoriale Elio Ausilio coordinatore per i Ministeri.

La cerimonia anche per dare il benvenuto alla nuova segretaria aziendale che prende il posto di Vitale, Giuliana Semprebuono, oltre 20 anni di attività professionale e sindacale nel ministero e attuale RSU della Prefettura di Caserta.

La Cisl Fp di Caserta proprio alle scorse elezioni Rsu si è confermata quale prima organizzazione sindacale con una complessiva percentuale di preferenze di circa il 40%.

“E’ un risultato di cui vado molto fiero, la soddisfazione di un lavoro fatto con tutto il cuore, il bottino per così dire che lascio al mio successore. Ringrazio la Cisl Fp per tutti questi anni insieme durante i quali ho molto dato ma anche molto ricevuto. Sarò ancora a disposizione per qualsiasi cosa il mio sindacato potrà avere bisogno. Finalmente però potrò fare il nonno e mi godrò i nipotini”, ha commentato con un sorriso Vitale.

“E’ un onore succedere a Franco – ha dichiarato Semprebuono – non sono nuova a questo lavoro, da tanti anni faccio attività sindacale e sono tuttora una Rsu qui in Prefettura. Sarà un piacere e uno stimolo collaborare con la Cisl per creare sempre di più un benessere organizzativo per noi dipendenti”.

Una platea di amici e colleghi ha salutato l’avvicendamento e la consegna della targa ricordo a Franco Vitale.

“Siamo molto felici di iniziare questo nuovo percorso con Giuliana Semprebuono – ha affermato Franco Della Rocca – ma ci dispiace perdere Franco Vitale, tutti questi anni insieme sono sempre stati contrassegnati da grande collaborazione e impegno a 360 gradi. Tutti noi della segreteria provinciale lo salutiamo con affetto augurandogli una buona vita e il riposo che giustamente merita”.