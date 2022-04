Città aperta organizza un’assemblea per la pace

Comunicato stampa

Pomigliano d’Arco – Domenica 10 aprile alle ore 10,30 a Pomigliano d’arco- Piazza Primavera

ASSEMBLEA PUBBLICA PER LA PACE, Organizzata dall’Associazione Città Aperta.

Hanno aderito oltre 40 Associazioni, i Sindacati, l’Anpi e le Parrocchie della Città.

Un momento di riflessione sulla guerra in Ucraina per dire con forza SI alla Pace N0 alle Armi.

Da Pomigliano si lancerà l’idea di una grande mobilitazione nazionale per la Pace e il disarmo partendo dalle parole di Gino Strada :

“Credo che la guerra sia una cosa che rappresenta la più grande vergogna dell’umanità. E penso che il cervello umano debba svilupparsi al punto da rifiutare questo strumento sempre e comunque in quanto strumento disumano.”

Per info [email protected]