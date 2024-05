CITTA’ DI CASERTA DUE INCIDENTI CON FERITI DI CUI UNO CON OMISSIONE DI SOCCORSO INDAGA LA POLIIZIA LOCALE

La Polizia Locale della Citta’ di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli e’ intervenuta su due incidenti piuttosto delicati con feriti. In localita’ Ponte di Ercole direzione Casagiove un ciclista di circa anni 50 di origini straniere e’ stato investito da un auto pirata. Sul posto alcune persone hanno visto un auto scappare ma non sono riusciti a prendere la targa, indagini avviate dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, il ferito trasportato all’ospedale di Pinetamare. In via Vittorio Veneto fronte distributore ESSO una autovettura con alla guida una donna di giovane eta’ si e’ scontrata con una Moto alla cui guida vi era un ragazzo di 14 anni . Nei giardini della Reggia agenti della Polizia Locale in borghese hanno sequestrato n. 40 paia occhiali da sole