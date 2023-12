Città Giovane, annullato l’ Aperianfiteatro

(Comunicato) In seguito alla comunicazione ricevuta dal comitato festeggiamenti “Natale in città” in risposta agli avvenimenti di cronaca recenti, Città Giovane comunica con profondo dispiacere l’annullamento dell’evento “Aperianfiteatro” inizialmente previsto per il 31 dicembre. La decisione è scaturita dai recenti e indecorosi avvenimenti di cronaca. Questo cambiamento di programma non solo riguarda le attività festose, ma sottolinea anche la nostra posizione salda nel condannare con fermezza i circoscritti episodi di violenza recenti che hanno colpito piazza 1º Ottobre. Sentiamo l’obbligo di esprimere il nostro dissenso nei confronti di qualsivoglia atto di violenza e ci impegneremo a lavorare insieme per costruire una comunità basata sulla pace, la solidarietà e il rispetto reciproco. L’Anfiteatro e la piazza rappresentano luoghi di grande importanza per la nostra comunità, testimoni di storia e cultura. La loro integrità e significato non possono essere macchiati da un evento di cronaca del genere. Pertanto, nonostante l’annullamento dell’Aperianfiteatro, ci ritroveremo per gli auguri in Piazza I Ottobre per sostenere le attività commerciali locali, da sempre partner dell’evento, che non meritano di essere penalizzate da pochi individui che evidentemente non hanno a cuore il bene della città. La nostra partecipazione in piazza costituisce un gesto di profondo rispetto per la nostra amata città, la quale non solo merita, ma esige un trattamento rispettoso. Questo impegno si sposa con la promozione incessante dei valori che caratterizzano i nostri eventi: un divertimento sano, coeso e ancorato ai principi di rispetto reciproco. La presenza in piazza diventa così un segno tangibile della nostra dedizione a questi valori, sottolineando la solidarietà e l’impegno costante verso una comunità che ci sta a cuore. Guardiamo con ottimismo al futuro, ringraziando la città per la comprensione in questo momento delicato. Con il cuore rivolto al prossimo anno, pronto a riunirci nuovamente in festa e solidarietà auspicando che il 2024 porti ad una rinascita di fiducia e prosperità.