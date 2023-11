Cittadini ed istituzioni fanno fronte comune contro gli sversamenti abusivi in città

Maddaloni – Nuovo calendario della raccolta differenziata, campagne di sensibilizzazione, distribuzione di mastelli, servizi di porta a porta per rifiuti particolari ed ingombranti. L’amministrazione De Filippo, con il nuovo affidamento della raccolta rifiuti alla ditta VELIA, non ha trascurato nulla per mettere i cittadini in condizione di effettuare una corretta raccolta differenziata e vivere in una città più pulita.

Ciò nonostante c’è ancora uno zoccolo duro di incivili, i cosiddetti “zozzoni” come li abbiamo più volte etichettati, che in barba ad ogni regola e violando ogni divieto, continua ad utilizzare la città come discarica, depositando fuori orari e nei luoghi più disparati, con una particolare predilezione per il centro storico, i rifiuti più disparati, da cumuli di sacchetti ad ingombranti, passando anche materiale edilizio. Resiste anche una parte di cittadini che amano tanto gli animali ma non altrettanto la propria città, lasciando le deiezioni dei loro amici a quattro zampe disseminate per strada, ignorando gli appositi cestini dedicati.

Per quanto vi abbiamo descritto, esiste anche, per fortuna, il rovescio della medaglia. Da un primo sondaggio empirico, in attesa dei dati ufficiali, possiamo affermare che in modo lento e graduale sta aumentando la percentuale di famiglie che effettua correttamente la raccolta differenziata. Così come sta crescendo il numero di cittadini che ha scelto di vivere un civismo attivo, collaborando per ridurre il fenomeno dei depositi e degli sversamenti selvaggi. Sono infatti aumentate le segnalazioni di questo fenomeno che stanno consentendo all’ente di individuare e sanzionare cittadini irrispettosi delle regole.

La fattiva collaborazione tra cittadini ed istituzioni, indipendentemente dal colore politico, non può che giovare alla città e questi contributi sono un segnale importante del lavoro che si è svolto e si sta svolgendo in maniera continuativa per una Maddaloni migliore. Non serve solo desiderarla, ma anche adoperarsi per crearla, ognuno per la propria parte, così come già stanno facendo in tanti.