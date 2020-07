Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini”, due giovedì musicali a San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Due giovedì musicali a luglio a San Nicola la Strada. Il 23 luglio 2020 la prestigiosa Orchestra sinfonica Scarlatti Junior, composta da oltre cento elementi e diretta da Gaetano RUSSO e Bruno PERSICO, eseguirà musiche di Beethoven, Ravel, Rodgers e Persico nel campo sportivo adiacente alla Civica Accademia Toscanini.

Grazie al Sindaco, all’Assessore alla Cultura e a tutta l’Amministrazione Comunale e al Centro di Formazione Musicale che da un anno porta avanti le attività della Civica Accademia Toscanini, è stato possibile organizzare questo evento unico, che rappresenta la voglia di cultura, soprattutto dei giovani, in un periodo così difficile come quello che tutti stiamo attraversando.

L’orchestra sinfonica Scarlatti Junior è composta da oltre 100 giovani e talentuosi musicisti (alcuni sono cittadini di San Nicola la Strada) ed è conosciuta in Italia e all’estero. Tra gli ultimi concerti ricordiamo l’esecuzione dell’inno nazionale in mondovisione alle recenti universiadi ed il concerto trasmesso in diretta dalla RAI dalla Camera dei Deputati lo scorso dicembre.

Giovedì 30 luglio 2020 invece sarà la volta del concerto di Allievi e Insegnanti della Civica Accademia Arturo Toscanini che, pur avendo ripreso le attività da solo un anno, è già al terzo concerto di docenti e allievi insieme in varie formazioni per un repertorio che spazia dal blues al jazz e dal pop al funky.

Il concerto si terrà nella villa Comunale di Largo Rotonda. Entrambi i concerti avranno inizio alle ore 20.00 e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Saranno garantite tutte le norme di prevenzione e sicurezza sanitaria grazie al contributo della protezione civile e della polizia municipale.

Per Info ci si può rivolgere alla Civica Accademia Toscanini allo 08231547756