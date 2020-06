Clamorosa proposta di Callejon al Napoli!!

Che Callejon amasse Napoli alla follia lo si sapeva da tempo, ma oggi l’esterno spagnolo ha stupito ancora di più, infatti lo spagnolo pur di terminare la stagione al Napoli ha proposto di giocare gratis nei mesi di luglio ed agosto, così da poter terminare la stagione, chiedendo solo di essere assicurato in caso di infortunio. Si tratta di un gesto bellissimo per un giocatore che ha ormai i colori azzurri nel suo DNA e che non voleva terminare un percorso durato sette anni con un triste addio a giugno quando la stagione era ancora nel vivo

ONORE A TE JOSÈ