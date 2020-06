Clamoroso la finale di Champions si potrebbe giocare a porte aperte!!

Progressivamente, anche il mondo del calcio sembra stia tornando ad una normalita’.

Dalla settimana prossima dopo la Bundesliga, ricominceranno anche Liga, Premier League e Serie A. Per quanto riguarda le coppe europee se ne parlerà il 17 giugno.

Secondo alcuni voci riportate dai colleghi di Sky, la UEFA starebbe addirittura pensando di far giocare la finale con il pubblico. Ovviamente lo stadio in questione non verrà aperto tutto ma solo una in parte.

Per quanto riguarda la questione della formula, si sono dette tante idee ma quella decisiva verrà decisa il 17. Tre le possibili sedi della finale ci sono Lisbona,Madrid e Istanbul