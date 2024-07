CLAMOROSO SCANDALO CIMITERIALE

Un’importante operazione condotta dai carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico ha portato all’arresto del titolare della società incaricata della gestione dei servizi cimiteriali a Santa Maria Capua Vetere. L’uomo è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata in concorso, a seguito di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura.

I Fatti

L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta l’epilogo di un’articolata attività investigativa, che ha rivelato un complesso sistema illecito. Il legale rappresentante della ditta, che ha gestito i servizi cimiteriali per il Comune di Santa Maria a Vico dal 2020 al 2022, è stato accusato di essersi appropriato di somme di denaro destinate all’Ente pubblico. Approfittando della sua posizione, l’uomo prospettava agli ignari cittadini, in occasione della tumulazione dei propri cari o durante la richiesta di servizi cimiteriali, la possibilità di estinguere il debito per tali servizi con pagamenti in contanti. Le somme, invece di essere versate nelle casse comunali, finivano nelle sue tasche.

Il Sistema di Truffa

Secondo le indagini, l’indagato rilasciava poi bollettini postali contraffatti ai cittadini per giustificare le prestazioni erogate. In questo modo, riusciva a mascherare il mancato versamento delle somme dovute all’Ente. La truffa, articolatasi in un ampio arco temporale, ha consentito all’indagato di introitare indebitamente la somma di 66.088,50 euro.

Le Conseguenze Legali

Contestualmente all’arresto, è stato eseguito un sequestro preventivo della somma sottratta. Il procedimento giudiziario si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, e gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva. La misura cautelare è stata adottata in assenza di contraddittorio, che avverrà innanzi al Giudice, il quale potrà valutare l’eventuale assenza di responsabilità degli indagati.

Questo caso mette in luce l’importanza della vigilanza e del controllo nella gestione dei servizi pubblici, nonché l’efficacia delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario nel contrastare comportamenti illeciti che danneggiano la collettività.