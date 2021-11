Clemente di Crescenzo campione nazionale antibullismo per il 2021

Guardia Sanframondi (BN) – Nel pomeriggio di ieri, nella chiesa Ave Gratia Plena a Guardia Sanframondi, c’è stato l’appuntamento di chiusura di “What Were You Wearing? – Survivor Art Installation” patrocinato dal comune di Guardia Sanframondi. Protagonisti dell’iniziativa Caterina Blandino, maestra di Programmazione Neuro Quantistica ed esperta di PNL e Counseling, e Clemente di Crescenzo, maestro di pugilato e difesa personale femminile, che hanno condotto il workshop Prevenzione, Autodifesa e consapevolezza contro la violenza di genere.

Il maestro Clemente di Crescenzo, direttore tecnico nazionale di free boxe, tecnico della federazione pugilistica italiana nonché esperto di difesa personale femminile, ha proposto alla platea delle linee guida su come difendersi in caso di necessità; mentre Caterina ha tenuto una sessione pratica di grounding, termine che significa “messa a terra” e indica la tecnica che, inducendo la stimolazione dei nervi dei piedi nudi a contatto col suolo, riduce la generale infiammazione del corpo, stimolandone tutti gli organi, affinché percepiamo il nostro “sottobosco” – vale a dire “quello che ci portiamo dentro” – attivando un senso di rilassatezza, pace e in ultimo un processo di auto-guarigione delle ferite corporee e dell’anima. Chi pratica il grounding riesce dunque a focalizzare la sua attenzione su un problema intimo del sé, interrogandosi su come risolverlo e trovando infine una soluzione: per questo motivo, chiunque abbia subito violenza può trovare conforto praticando questa tecnica.

Il pomeriggio si è concluso con la consegna di una coppa a di Crescenzo, come campione nazionale antibullismo per l’anno 2021.