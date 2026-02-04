Clochard dato alle fiamme durante una lite: fermato un 50enne

Un uomo senza fissa dimora è stato dato alle fiamme a Roma al termine di una lite. I Carabinieri hanno fermato un 50enne gravemente indiziato di tentato omicidio.

L’aggressione in strada

L’episodio, di cui si è avuto notizia nella giornata di ieri, è avvenuto la sera di sabato 24 gennaio in via dei Marsi, all’angolo con via dei Sardi, nel quartiere San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, al termine di una discussione, un uomo avrebbe cosparso la vittima con un liquido infiammabile, dandole poi fuoco. La persona aggredita, un 44enne di nazionalità romena, si trovava in un giaciglio di fortuna. I Carabinieri intervenuti sul posto lo hanno soccorso immediatamente, riscontrando ustioni gravissime su gran parte del corpo.

Le condizioni della vittima

Il 44enne è stato trasportato d’urgenza presso il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Sant’Eugenio. Le sue condizioni sono state giudicate critiche sin dall’arrivo in ospedale e l’uomo risulta tuttora ricoverato in codice rosso. I sanitari stanno monitorando costantemente il quadro clinico, che resta estremamente delicato.

Le indagini e il fermo

Le indagini sono state condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma Piazza Dante, con il supporto della Stazione Roma San Lorenzo. Fondamentali si sono rivelate le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dalle verifiche è emerso che, dopo la lite, l’aggressore si sarebbe recato in un supermercato vicino per acquistare una bottiglia di alcol etilico. L’uomo sarebbe poi tornato sul luogo dell’aggressione per compiere il gesto e fuggire subito dopo.

Bloccato alla stazione Tiburtina

Le ricerche si sono concentrate nelle aree abitualmente frequentate da persone senza fissa dimora. I militari hanno rintracciato e bloccato il sospettato nei pressi della stazione ferroviaria Roma Tiburtina. Si tratta di un 50enne di nazionalità polacca, con precedenti, fermato con l’accusa di tentato omicidio. Al momento del fermo indossava ancora gli stessi abiti utilizzati durante l’aggressione.

Un episodio che interroga la città

L’ennesimo grave episodio di violenza ai danni di una persona fragile riporta l’attenzione sulle condizioni di marginalità e sulle tensioni sociali nelle aree urbane. Le indagini proseguono per chiarire ogni ulteriore dettaglio e definire pienamente le responsabilità.

(Foto ANSA)