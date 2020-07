Club Volalto 2.0/arriva Stefania Padula

Ennesimo arrivo in casa Volalto 2.0, attraverso un comunicato ufficiale da parte del club è stato reso noto l’accordo con Stefania Padula.

Questo il comunicato della Volalto 2.0:

“È Stefania Padula una delle nuove centrali della Volalto 2.0 Caserta. Nata a Lecce il 15 luglio del 1995, Stefania ha mosso i primi passi tra la Nike Volley Lecce e la Florens Castellana Grotte prima di approdare al Volley Cutrofiano, formazione che ha accompagnato al salto dalla Serie C alla B2 nel 2013/14. Dopo un passaggio alla Pallavolo Brindisi 80, sempre nella quarta divisione nazionale, nel corso dell’estate del 2016 si è trasferita a Manfredonia, dove ha ottenuto da protagonista la promozione in B1. Nel 2017 approda in serie A all’Hermaea Olbia. E l’anno scorso è stata protagonista nella Chromavis Abo che era prima classificata al momento della sospensione del campionato a causa del Covid- 19”

È determinata e decisa. Sostiene che “nella vita non contano i passi che fai ma le impronte che lasci” e lei nella sua carriera, nonostante la giovane età, ne ha lasciate. Infatti ha contribuito alla promozione di quasi tutte le squadre in cui ha giocato! Arriva a Caserta con tanta grinta e tanta voglia di vincere! BENVENUTA STEFANIA!