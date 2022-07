COCER: COMANDARE E’ L’ESEMPLARE ARTE DEL RISPETTO DELLE REGOLE E DELLA DIGNITA’ DEI COLLABORATORI!

La Scuola Specialisti A.M. è un Istituto di alta formazione specialistica legata a doppio filo con la tecnologia, in modo da formare il Personale al meglio nell’affrontare scenari mutevoli e variabili molto rapidamente.

Un Istituto di eccellenza, frequentato anche da Personale di altre Forze Armate, nazionali e straniere, e Corpi Armati dello Stato. Un vero fiore all’occhiello dell’Aeronautica Militare. Oggi presso la gloriosa Scuola di Caserta cambia il Comandante. Salutiamo il Colonnello Roberto Impegno, Comandante uscente.

Il Colonnello Francesco Sassara è il nuovo Comandate.

Conoscendo la persona e lo “stile di Comando” del Comandante subentrante siamo certi che già nell’immediato saranno riattivati, come da regola, i rapporti di leale e costruttiva sinergia con gli Organi di Rappresentanza dei Militari. La fattiva e giornaliera collaborazione con le parti sociali, unitamente all’ascolto del Personale, creano la compattezza, la coesione e il gioco di squadra che da sempre sono le accezioni che caratterizzano il percorso della Scuola Specialisti e dell’intera Forza Armata.

Ringraziamo i vertici dell’Aeronautica Militare per l’attenzione prestata alla formazione e alla selezione del Personale.

Buon lavoro Comandante Sassara!

Lo dichiarano i rappresentanti nazionali del Personale presso il Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari, Marco Cicala e Francesco Di