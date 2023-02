Colli TIFATINI adibiti a discarica

CASERTA – Qualche giorno fa, dopo un attento sopralluogo dell’area, abbiamo provveduto a segnalare all’Amministrazione comunale la presenza di una tristemente nota discarica abusiva in via Marino. “Chiediamo l’immediata bonifica e messa in sicurezza dell’area” dichiara Raffaele Giovine, consigliere comunale di Caserta Decide. “Un punto panoramico bellissimo che dovrebbe essere un fiore all’occhiello della nostra terra non può essere lasciato in queste condizioni. Invece, è abbandonato a se stesso ed è una vera e propria discarica a cielo aperto. Chiediamo un intervento immediato: la nostra terra va curata e protetta, questo quanto dichiarato dal consigliere di minoranza per CASERTADECIDE, Raffaele Giovine.