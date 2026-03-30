Colpo al clan. Operazione all’alba

Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con l’esecuzione di numerose misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti al clan dei Casalesi. All’attività partecipano oltre 150 militari del Comando Provinciale, supportati dal Ros, dalle Squadre SOS del 10° Reggimento Carabinieri Campania e da unità cinofile specializzate nella ricerca di armi e stupefacenti. Le accuse ipotizzate comprendono, a vario titolo, associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, concorrenza illecita con minacce e violenze, riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto di armi e munizioni, traffico e spaccio di droga. I dettagli dell’operazione saranno illustrati alle 10:30 nella sala Beatrice della Procura di Napoli, alla presenza del Procuratore Capo Nicola Gratteri, del comandante provinciale dei Carabinieri di Caserta colonnello Manuel Scarso, del vicecomandante del Ros colonnello Paolo Vincenzoni e del comandante del Reparto Operativo di Caserta tenente colonnello Melissa Sipala. Si tratta di provvedimenti emessi nell’ambito delle indagini preliminari e per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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