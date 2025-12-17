Colpo di Natale: mettono a segno rapina travestiti da anziani

Napoli. Colpo poco dopo le 13.30 del 15 Dicembre, all’interno della filiale del Monte dei Paschi di Siena, situata in via dell’Epomeo, una delle arterie più frequentate della zona commerciale flegrea, nel quartiere Soccavo.

Ad agire sarebbero stati due uomini che, per non destare sospetti, si sono presentati allo sportello travestiti da anziani, simulando anche difficoltà a muoversi, con l’ausilio di stampelle e comportandosi come dei normali clienti.

Una volta all’interno, però, la messinscena è svanita rapidamente.

I rapinatori hanno estratto un’arma ed hanno costretto il personale a consegnare il denaro custodito in cassa.

All’interno dell’edificio grande choc e paura, ma per fortuna nessun ferito.

L’azione è durata pochissimi minuti. Dopo essersi impossessati di circa 70 mila euro, i malviventi sono usciti dalla banca e si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Secondo le prime ricostruzioni, ad attenderli all’esterno ci sarebbero stati uno o più complici pronti a garantire la fuga.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Napoli insieme ai Poliziotti del commissariato San Paolo.

Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di dipendenti e clienti presenti al momento del raid ed hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, al vaglio per risalire all’identità dei responsabili.