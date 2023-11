Colpo grosso alle poste. Polizia a caccia dei ladri in fuga

Maddaloni – A distanza di pochi mesi è accaduto di nuovo. L’ufficio postale di via Carmignano a Maddaloni è stato preso di mira di nuovo dai rapinatori. Questa mattina, infatti, un gruppo di rapinatori a volto coperto sono entrati nella filiale di periferia, e, dopo aver legato i dipendenti, si sono fatti consegnare quanto c’era in cassaforte. Un bottino di poco meno di 70.000 € e poi la fuga. La polizia di Maddaloni, chiamata ad intervenire, si è messa alla caccia dei furfanti. Al momento è stato acciuffato uno dei componenti della banda che pare provenga da Giugliano in Campania. Continua la caccia agli altri ladri.