Colpo in attacco per il Gladiator

Colpo in entrata in casa Gladiator, la squadra del presidente Aveta si è aggiudicata le prestazioni sportive di Ferraro.

Questo il comunicato del Gladiator:

📍 Gladiator, in attacco arriva Ferraro

L’ASD Gladiator 1924 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante classe 1997 Luca Ferraro. ⚫️🔵

Nasce come attaccante centrale ma può ricoprire tutti i ruoli del reparto avanzato. Cresciuto nella giovanili della Vigor Lamezia è alla sua prima esperienza in Campania. Oltre 50 reti all’attivo negli ultimi 2 anni e mezzo. Arriva dal Morrone, compagine calabrese. “Sia la presidenza che il mister mi hanno fatto una bellissima impressione. Non è facile trovare società così solide al giorno d’oggi. La tranquillità trasmessa dalla società consentirà a tutti di lavorare bene e quindi ho deciso di sposare questo progetto. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra sia con i gol che con le prestazioni a raggiungere gli obiettivi prefissati”.