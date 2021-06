Colpo per la Normanna Aversa. Firma lo schiacciatore Simone Starace

Campano, giovane, fortissimo e adesso anche pedina fondamentale nello scacchiere della Normanna Aversa Academy. Parte col botto la campagna acquisti della società aversana che riporta nella nostra splendida Regione uno dei suoi figli più in gamba che grazie alla pallavolo ha portato in giro per l’Italia quei valori che la Campania riesce ad esprimere al meglio e cioè grinta, cuore, attaccamento alla maglia e passione.

Lui è Simone Starace, schiacciatore classe 1999, che nelle ultime stagioni è stato protagonista assoluto con la maglia della Videx Grottazzolina e adesso è pronto ad una nuova affascinante avventura con i colori della Normanna Aversa Academy. E’ stato l’obiettivo principale della società e appena arrivata la telefonata Starace non è riuscito a dire no al rientro a casa per portare Aversa, i suoi tifosi e tutta la nostra splendida terra nelle categorie che merita. Possiamo dire, senza pericolo di smentita, che Starace nell’ultima stagione con la Videx è stato semplicemente mostruoso.

Basterebbe dire che nella classifica per punti totali è sopra anche a numerosi opposti titolari di squadre avversarie e con 381 punti all’attivo viaggia a 15 punti di media a partita (attenzione, di media!) e in ben 4 occasioni ha superato i 20 punti in una singola gara (best scorer 21 vincenti). Insomma un vero e proprio capolavoro della Normanna Aversa Academy che piazza un colpo eccezionale nonostante Starace fosse stato attenzionato anche da club di categoria superiore, anche in A1.

Si avvicina alla pallavolo a 15 anni, nella sua città natale, Salerno, poi Potenza e Osimo in B e quindi A3 con la Videx. Ora è in Campania