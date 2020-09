Come per magia a Maddaloni spariti i pericoli segnalati

Come d’incanto , a seguito di nostre segnalazioni a Maddaloni sono spariti i cavi scoperto dell’alta tensione individuati nel terreno antistante la scuola di via Feudo. Inoltre, a seguito di un’altra segnalazione, relativa ai pali della pubblica illuminazione pericolanti, è stato rimosso un lampione in via Massa.

Al momento il lampione giace sul bordo della strada, e ci auguriamo che venga portato via quanto prima.

Approfittiamo per dire che il lampione oggetto del video in nostro possesso è in via De Carlucci. Non solo, ma tanti cittadini, a seguito della segnalazione, hanno sottolineato che in varie zone della città esiste questa condizione di pericolo. Uno molto pericoloso si trova in via Ficucella ad esempio, nel tratto. Eh conduce verso la strada statale da via Napoli. Il segnale è stato dato. Ora, per la pubblica sicurezza, attendiamo che vengano gradualmente sostituiti tutti.