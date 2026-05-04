Comicon 2026, luci e ombre secondo un visitatore

Cristian R., giovane visitatore del Comicon, racconta in un lungo post – su un gruppo dedicato – la sua esperienza. L’edizione attuale del Comicon, secondo lui, è un connubio di luci e ombre.
Le critiche:
La prima critica riguarda i prezzi: 40€ prezzo minimo per una figure (figura in scala di un personaggio anime), oggetti presso Neverland a 35€, lampade a tema 25 €, un personaggio Pokemon, di piccole dimensioni, a 20€.
Sempre riguardo ai Pokemon, Cristian lamenta l’esiguo spazio destinato alle carte, con passaggio bloccato e aria pesante.
Riguardo alle figure, la critica riguarda la poca varietà e la mancanza di personaggi Marvel, DC o alcuni anime.
Non va meglio allo stand Funko: file infinite e passaggi bloccati. Lamentata criticità riguardo alla sicurezza.
Allo stand delle lame, secondo quanto riportato, esse non sono presenti: qui si lamenta un eccesso di zelo.
Altre critiche toccano la lotteria: poco chiare le istruzioni e poco attenta alle tasche degli utenti.
Una critica ulteriore tocca l’igiene personale di alcuni utenti: sentire olezzi ascellari altrui mentre si è in fila non è esattamente un’esperienza piacevole. Lo stesso problema si ripresenta in alcuni padiglioni: essendo al chiuso, l’aria diventa facilmente irrespirabile.
Cristian critica anche l’eccessiva sosta davanti agli stand: così si bloccano i passaggi.
Tutto drammatico, quindi? No.
Lati positivi:
Secondo l’utente, vi sono maggiori posti per sedersi e mangiare. “E’ stato veramente bello vedere che comunque abbiano avuto premura dopo diversi anni che i posti erano veramente pochi“. Anche i prezzi, quest’anno, sembrano accessibili e in un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Riguardo ai cosplayer, si apprezza l’originalità di qualcuno, al netto delle polemiche nate sulle ragazze che “vestivano” da onlyfanser (cioè le utenti del famoso portale con contenuti destinati agli adulti).
I suggerimenti:
Cristian propone di sfruttare maggiormente zone vuote all’esterno, magari con nuovi stand e con prezzi calmierati. Riguardo alla zona area flegrea, il visitatore suggerisce di sfruttarla per i fan dei rapper (non è chiara la connessione con il Comicon, “gente in più che non dovrebbe aver diritto di venire al Comicon”). Anni fa l’area era destinata ai tatuatori e, secondo quanto riportato, il loro ritorno nell’area suddetta sarebbe auspicabile e funzionale.