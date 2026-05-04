Comicon 2026, luci e ombre secondo un visitatore

Cristian R., giovane visitatore del Comicon, racconta in un lungo post – su un gruppo dedicato – la sua esperienza. L’edizione attuale del Comicon, secondo lui, è un connubio di luci e ombre. Le critiche: La prima critica riguarda i prezzi: 40€ prezzo minimo per una figure (figura in scala di un personaggio anime), oggetti presso Neverland a 35€, lampade a tema 25 €, un personaggio Pokemon, di piccole dimensioni, a 20€. Sempre riguardo ai Pokemon, Cristian lamenta l’esiguo spazio destinato alle carte, con passaggio bloccato e aria pesante.

Riguardo alle figure, la critica riguarda la poca varietà e la mancanza di personaggi Marvel, DC o alcuni anime. Non va meglio allo stand Funko: file infinite e passaggi bloccati. Lamentata criticità riguardo alla sicurezza. Allo stand delle lame, secondo quanto riportato, esse non sono presenti: qui si lamenta un eccesso di zelo. Altre critiche toccano la lotteria: poco chiare le istruzioni e poco attenta alle tasche degli utenti.

Una critica ulteriore tocca l’igiene personale di alcuni utenti: sentire olezzi ascellari altrui mentre si è in fila non è esattamente un’esperienza piacevole. Lo stesso problema si ripresenta in alcuni padiglioni: essendo al chiuso, l’aria diventa facilmente irrespirabile.

Cristian critica anche l’eccessiva sosta davanti agli stand: così si bloccano i passaggi. Tutto drammatico, quindi? No. Lati positivi: Secondo l’utente, vi sono maggiori posti per sedersi e mangiare. “E’ stato veramente bello vedere che comunque abbiano avuto premura dopo diversi anni che i posti erano veramente pochi“. Anche i prezzi, quest’anno, sembrano accessibili e in un ottimo rapporto qualità/prezzo. Riguardo ai cosplayer, si apprezza l’originalità di qualcuno, al netto delle polemiche nate sulle ragazze che “vestivano” da onlyfanser (cioè le utenti del famoso portale con contenuti destinati agli adulti). I suggerimenti: