La “Gabbiana”: boom di presenze alla Chiesa di Lourdes

Grande successo e partecipazione all’iniziativa dell’Associazione “Gabbiana” che si è tenuta ieri, domenica 3 Maggio 2026, presso la Chiesa “Nostra Signora di Lourdes” di Caserta.

L’iniziativa fa parte del progetto di sensibilizzazione alla donazione di sangue che l’Associazione “Gabbiana”, presieduta da Antonietta Rispoli, sta portando avanti nelle varie Parrocchie cittadine.

Proprio alla Chiesa di Lourdes si è tenuto il primo appuntamento.

La “Gabbiana” è un’Associazione Green e Animalista, convenzionata con il Reparto Immunotrasfusionale – donazione sangue – dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, di cui è Primaria la Dott.ssa Sonia Raimondi e Manager la Dott.ssa Marialuisa Vitale.

È stata proprio quest’ultima a creare il collegamento tra La “Gabbiana” ed il Nosocomio casertano.

“La nostra campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue continua senza tregua – ha dichiarato la Presidente Antonietta Rispoli – gireremo per tutte le Parrocchie, ci organizzeremo nella piazze e arriveremo anche nelle Caserme di Carabinieri, Polizia, Aeronautica, Vigili del Fuoco, Finanza, per spiegare a più persone possibili l’importanza della donazione. Ma non è tutto – conclude la Presidente – stiamo già portando la “Pet-terapy” nelle Case di Riposo per anziani, per sottolineare l’importanza degli animali nel rapporto con bambini, anziani e soggetti fragili.”