Cominciato il I corso di operatore di Canile organizzato dalla coop Dog Park e l’ Associazione Nati Liberi

Caserta. E’ cominciato sabato 11 marzo 2023 il corso di operatore di canile, organizzato dalla Coop. Dog Park di Michele Visone e l’associazione Nati Liberi Odv della quale è Presidente Alessandra Prattico‘.

Si tratta di una vera e propria novità visto che mai prima di oggi in tutta la provincia di Caserta era stato organizzato questa tipologia di corso. Gli incontri formativi con i 21 iscritti , cominciati sabato 11 e domenica 12 Marzo si terranno per quattro fine settimana nella sala Convegni del Centro -Studi ” Formazione Subito ” sito a Casagiove in Via Calabria n.50 .