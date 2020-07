Comitato per il Policlinico: “Accordo tra università e commissari della Condotte Acque spa?”

CASERTA – “Abbiamo appreso dagli organi di stampa dell’approvazione del CDA dell’Università Luigi Vanvitelli dell’atto transattivo con l’aggiudicatario Condotte Acque spa per la ripresa dei lavori del policlinico. Sinceramente non ce la sentiamo di gioire perché forti sono i dubbi che sorgono. In primo luogo perché annunciare un accordo se poi lo stesso ancora non è stato ratificato con un atto formale che, a quanto pare, sarà sottoscritto successivamente, ma di cui non è dato sapere il termine?

Ed ancora, se l’aggiudicatario poteva riprendere le attività, perché si è aspettato tre anni dalla sospensione dei lavori? L’aggiudicatario ha fornito garanzie per la completa conclusione del cantiere? Se sì, perché allora si parla di un su ingresso di società terze? E se non si riesce ad individuare tali società terze che succede? I lavori saranno nuovamente sospesi? Anche perché il tribunale di Roma ha già provveduto a dichiarare esecutivo lo stato passivo sia della Condotte Acque spa che della Con. Cor.Su. scrl, sua collegata che, di fatto, svolgeva i lavori del policlinico.

Noi speriamo che tutte queste domande trovino risposta nell’accordo raggiunto e di cui ne chiederemo, nel rispetto delle leggi vigenti quali portatori di un interessi diffusi e generali, l’accesso.

Non vorremmo che questa fosse una bella “trovata” elettorale per consentire a qualcuno di cavalcare l’esasperazione di noi casertani per soli fini propagandistici.

Questa volta noi saremo vigili e attenti a che ciò non avvenga. Non molliamo. Di promesse o di dichiarazioni eclatanti ne abbiamo piene le tasche, ora contano solo i fatti!!”. Questo è quanto dichiara Lina Ferrara, presidente del comitato per il policlinico di Caserta.