Comizio elettorale a piazza Ruggiero di Caserta con la coalizione di R. Vignola

Domenica 19 settembre, alle ore 18,00, a Piazza Ruggiero nel cuore della città di Caserta alle spalle del comune di Caserta (dove ci sono le fontane a fianco alla posta di via Redentore) comizio elettorale old style della coalizione o lista che dir si voglia a sostegno del candidato sindaco Romolo Vignola.

Durante l’incontro con la cittadinanza verranno presentati, tutti i candidati al consiglio comunale a sostegno di Romolo Vignola Sindaco.

Queste le dichiarazioni della coordinatrice del movimento nonchè candidata al consiglio comunale, l’avv.to Gloria Martignetti “Sono orgogliosa del percorso di #iofirmopercaserta che, come annunciato fin dagli albori, è scesa in campo per proporre un’ alternativa credibile basata su metodo e competenza”.

Con ogni probabilità, verrà esplicato anche il programma elettorale della lista di IofirmoperCaserta, si attende la risposta della cittadinanza casertana, ultimamente un po’ fredda e distaccata per quel che concerne la vita politica della città, dato che le prossime elezioni si avranno tra cinque anni ed è comunque un momento importante, per il capoluogo campano.

Ecco alcuni candidati alla lista con Romolo Vignola che dovrebbero esser presenti tra gli altri: Gloria Martignetti, Enzo Moriello, Manuela Vigliotta, Maria Giovanna Piccolo, Alberto Coppo, Piermario Tronco, Ciro Zampella, Riccardo De Lucia, Clementina Senese, Carlo Madonna.

Di sotto la lista presentata completa di IO FIRMO PER CASERTA.

IO FIRMO PER CASERTA. Alessandro Barbieri, Emanuele Centore, Simone Colucci, Alberto Coppo, Oriana De Flora, Riccardo De Lucia, Vincenzo Farina, Gennaro Fiorito, Valeria Marina Fusco, Antonella Iannantonio, Elena Iannucci, Antonella Iannantonio, Carmine Iaucci, Gabriella Ibello, Herrera Simula Giovanni Jesus, Carlo Madonna, Gloria Martignetti, Jenny Carol Mordoj Morales, Vincenzo Moriello, Andrea Palomba, Vincenza Pascale, Antonio Pascarella, Vincenzo Pascarella, Maria Giovanna Piccolo, Alfredo Plini, Giuseppe Romano detto Peppe, Francesco Santacroce, Clementina Senese, Maria Antonietta Serino, Piermario Tronco, Manuela Vigliotta, Antonio Zampella.