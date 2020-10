Commemorazione dei defunti : il piano traffico per chi deve recarsi al cimitero

Caserta. Premesso che in occasione della commemorazione dei defunti, per il 1 ed il 2 novembre 2020, è prevista una notevole affluenza di persone presso l’area del Cimitero di Caserta;

-Che per agevolare il flusso degli utenti presso il Cimitero occorre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, apportare alcune modifiche all’attuale segnaletica stradale;

-Ritenuto di dover provvedere in merito;

-Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;

-Visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n° 285/92;

-Visto l’art. 107 del D.lgs. n° 267/00;

-Visto il D.lgs. n° 165 del 30/3/2001.

O R D I N A

Sono istituite per il 01 ed il 02 Novembre 2020 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 le seguenti modifiche alla vigente segnaletica

1)Senso unico di circolazione in Via Talamonti nel tratto compreso tra Via Ruta e via Memma, secondo la medesima direttrice di marcia;

2)Senso unico di circolazione in Via Talamonti nel tratto compreso tra Via Cappuccini e Via Memma, secondo la medesima direttrice di marcia;

3)Senso unico di circolazione in Via Memma nel tratto compreso tra Via Talamonti e Via de Renzis, secondo la medesima direttrice di marcia;

4)Senso unico di circolazione in Via de Renzis nel tratto compreso tra Via Memma e via Cappuccini, secondo la medesima direttrice di marcia.

O R D I N A Altresì

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione coatta, il 02 Novembre 2020 dalle ore 07:00 a termine cerimonia, nel piazzale antistante al Cimitero Inglese, eccezion fatta per i mezzi funzionali alla manifestazione.

D I S P O N E

a)Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico nei tratti di strada citati non in contrasto con la presente;

b)L’ufficiale di ispezione della Polizia Municipale può modificare, all’occorrenza, quanto previsto dalla presente, per motivi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

c)La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.