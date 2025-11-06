Commercianti ed amministrazione al lavoro insieme per la valorizzazione del centro storico durante le festività natalizie

Le festività natalizie si avvicinano e le attività commerciali sono le prime che hanno la necessità di organizzarsi per accogliere con il giusto clima di festa addobbando strade e vetrine. Natale si sa è la festa più attesa da grandi e piccini per le atmosfere che regala e anche a Maddaloni si sta già programmando un calendario di iniziative che l’amministrazione, grazie al lavoro dell’assessore Ventrone, diffonderà nei prossimi giorni.

Dal canto loro anche i commercianti vogliono fare la loro parte per la città.

E nella serata di ieri, in uno degli storici locali del centro, al ristorante Oro Nero, si sono riuniti i commercianti fondatori dell’Associazione APS “Valorizzazione Centro Città e Commercio Maddaloni” per programmare le iniziative natalizie finalizzate alla creazione di eventi e attrazioni per adulti e bambini, con l’obiettivo di valorizzare il nostro centro storico e renderlo un punto di riferimento durante le festività.

Alla riunione hanno preso parte anche il Sindaco Andrea De Filippo, l’Assessore alle Attività Produttive Antonio De Rosa e il Presidente del Consiglio Angelo Campolattano, che hanno espresso pieno sostegno burocratico, organizzativo ed economico, impegnandosi affinché vengano realizzati eventi di qualità, capaci di attirare un vasto pubblico e dare nuova luce alla nostra città nel periodo natalizio.