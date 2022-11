Commissione Pari Opportunità: La Corvino attacca la Credentino

Caserta. E’ scontro fra l’ attuale Assessore alle pari opportunità del Comune di Caserta Emilianna Credentino e l’ex Assessore allo stesso ramo Maddalena Corvino .

Questi i fatti : nella giornata di ieri , giovedì 3 novembre 2022, in sala consiliare ,nel corso del question-time ,Paolo Santonastaso, consigliere comunale di F.D.I. (partito dove attualmente milita la Corvino) aveva chiesto all’ Assessore Credentino perché’ ad un anno dall’ insediamento dell’ amministrazione comunale ancora non era stata nominata la nuova Commissione di Pari Opportunità. Il consigliere Santonastaso inoltre aveva ricordato all’ Assessore in carica che il regolamento ,all’art.4 ,punto 6, in modo inequivocabile spiega che la commissione deve essere rinnovata entro 90 giorni dal nuovo insediamento .

Emilianna Credentino all’ interrogazione di Santonastaso aveva risposto che , al contrario di chi l’ aveva preceduta, ( facendo chiara allusione a Maddalena Corvino ) stava lavorando nel pieno rispetto del regolamento per nominare i componenti della nuova commissione e che nelle prossime settimane avrebbe provveduto ad aprire ufficialmente le candidature.

La risposta della Corvino non si è fatta attendere :” L’ Assessore Credentino – ha dichiarato- dice che a quei tempi non ho rispettato le regole? forse ha dimenticato che il regolamento per la nomina della Commissione Pari Opportunità fu modificato dalla IV commissione consiliare della quale lei stessa faceva parte insieme alla sottoscritta e ai consiglieri comunali Megna, Peluso e Ventre. Ricordo bene – continua Maddalena Corvino-e che io stessa , dopo la nomina di Assessore, portai il regolamento al vaglio del consiglio comunale che ne approvò le modifiche . La mia proposta fu quella di aumentare il numero di componenti della Commissione e quindi di accettare tutte le candidature arrivate a Palazzo Castropignano senza ricorrere alle votazioni . Tutto questo lo feci anche, e soprattutto perché, le persone candidate erano 14 , solo 5 in più rispetto ai 9 membri che prevedeva il vecchio regolamento.

Ricordo bene – continua – anche le polemiche riguardo Rosellina Casertano la quale ,secondo tanti, non poteva far parte della Commissione Pari Opportunità perché proposta da FI e quindi da un partito. La Casertano la volli al mio fianco perché oltre da essere una bravissima avvocatessa è , dal mio punto di vista, una donna di alto spessore sociale-culturale. Quella Commissione ha lavorato , almeno fino a che ne ho fatto parte, in sinergia con tutte le associazioni del territorio, piuttosto ricordo bene che la Credentino , allora consigliere comunale di opposizione e quindi facente parte della commissione di diritto, non hai mai partecipato alle riunioni , non ha mai fatto proposte ed ora , non capisco perchè, vuole buttare fango sulla mia persona.

Al contrario dell’ attuale Assessore- conclude Corvino- sono una donna democratica e quindi a quei tempi , lo rifarei oggi, ritenni opportuno dare una possibilità all’ intero mondo associazionistico che ritengo sia necessario per il nostro territorio e del quale da sempre ne faccio orgogliosamente parte”.