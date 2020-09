Commozione e bagno di folla al I memorial “Pina Mirotto”

“Pina vive” lo slogan scelto dal fratello Antonio, anima e deus ex machina del I memorial “Pina Mirotto” che ha fischiato il calcio di inizio ieri alle 22.00 al campo ASD Calatia di Enzo Sivo in via De Curtis a Maddaloni.

Una grande festa, quella che Antonio ha preparato in questi 2 mesi partendo in solitaria, e poi supportato da parenti ed amici che non fatto mancare il proprio sostegno. E ieri sera tutto è andato secondo il programma, senza sbavature, e con tanti momenti di palpabile commozione, di ricordi, di pensieri: ognuno dei presenti era lì con il proprio bagaglio di percorso di vita trascorso con Pina: la signora Carolina, la mamma di Pina, che sarà lì tutte le sere, ci ha garantito; i fratelli Antonio ed Aniello; il marito Gianfranco con i figli Luca e Francesco; i nipoti, in particolare Carolina, abile ginnasta, che ha incantato il pubblico con una performance sulle note di “Brivido caldo”.

Il sindaco Andrea De Filippo ha portato il suo saluto come primo cittadino ed il suo ricordo come amico di Pina.

Non sono mancati un video ricordo, fuochi d’artificio ed un ricco buffet. Ad introdurre la serata è stato Luca Ugo Tramontano.

Prima del calcio di inizio sono entrati in campo Enzo De Angelis con E’ Tammòrr e’ San Giuann: hanno ballato sulle note della ormai celeberrima ‘A Mataluna.

Calcio tirato simbolicamente dal cugino Nello, visibilmente emozionato.

La prima partita, disputatasi ieri alle 22.00 tra le squadre Goldbet e Gli amici di via Appia ( risultato 0-4) è stata seguita dai tanti amici e parenti che si sono trattenuti anche dopo la cerimonia di inaugurazione per assistere al torneo vero e proprio. Gli amici di via Appia hanno distanziato notevolmente gli avversari, schierando in campo il veterano del torne, Pasquale Giordano, che con la sua esperienza è stato determinante per la vittoria.

Una partecipazione spontanea, sentita, meritata per l’impegno profuso nell’organizzare l’evento e per la nobiltà dello scopo dello stesso. Ricordiamo che le partite del torneo proseguiranno tutti i giorni, esclusi i sabato e domenica fino al 7 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 22.00. Le foto della serata, a corredo di questo articolo sono del fotografo Ciro Vinciguerra, cugino di Pina. Il torneo è seguito in esclusiva da noi di Belvederenews.

Nelle prossime ore sarà pubblicato il video della serata inaugurale, che potrete visionare sulla nostra pagina Facebook.