COMPLETATA LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DEL QUERCIA DI MARCIANISE

Il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, ha inaugurato ieri mattina la nuova

palestra del Liceo “Quercia” di Marcianise. L’intervento del valore di circa 500mila euro, finanziato

con 350mila euro di Fondi Poc "Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020 e 150mila euro di fondi propri della Provincia, ha previsto una completa ristrutturazione

dell’impianto sportivo e degli annessi locali di servizio e spogliatoi: impermeabilizzazione e

coibentazione della copertura; eliminazione del pavimento in gomma e installazione del parquet;

sostituzione infissi e pitturazione completa, fornitura materiale sportivo, completo rifacimento di

locali bagni e spogliatoi.

Il presidente Magliocca è stato accolto dal dirigente scolastico Diamante Marotta che ha dato il

via alla breve cerimonia alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Marcianise Antonio

Trombetta con una delegazione di assessori e consiglieri comunali, la dirigente dell’Ambito

Territoriale di Caserta Monica Matano, i consiglieri provinciali delegati rispettivamente

all’Edilizia scolastica, Gerardo Capitelli e all’Agis, Gaetano Di Monaco, il consigliere

provinciale Antimo Rondello. Presenti anche il dirigente del Settore Edilizia della Provincia Paolo

Madonna con il suo staff, una folta delegazione di docenti e studenti dei diversi indirizzi

dell’istituto scolastico, il direttore dell’Agis Luigi Perfetto.

Dopo i ringraziamenti alla Provincia del dirigente Marotta, del sindaco Trombetta e della dirigente

Matano, i quali si sono complimentati per la qualità dei lavori portati a termine e per l’attenzione

riservata in questi anni alla riqualificazione e all'ammodernamento del patrimonio scolastico di

Terra di Lavoro, il presidente Giorgio Magliocca ha ripercorso le tappe che hanno portato

all’inaugurazione di oggi: “Non mi stanco mai di ripetere e ricordare – ha detto – che quando sono

stato eletto nel 2017 la Provincia era in una grave situazione di dissesto finanziario che non

consentiva neppure di pagare gli stipendi ai dipendenti. Oggi finalmente, dopo un grande lavoro di

risanamento, ne siamo fuori e possiamo programmare, progettare e inaugurare strutture

fondamentali per il territorio. Questa è la terza palestra scolastica che riconsegniamo agli studenti

casertani in poche settimane, nei prossimi giorni ne riapriremo un’altra all’”Amaldi” di Santa Maria

Capua Vetere. Sono risultati concreti e visibili, frutto di un imponente lavoro dell’intera

Amministrazione provinciale, a partire dalla nostra struttura tecnica che ringrazio di cuore. Bravi a

progettare e bravi a intercettare finanziamenti che, soprattutto grazie a quelli del PNRR, ci

consentiranno – ha concluso – di mettere in sicurezza e ammodernare oltre il 50% degli istituti

scolastici di nostra competenza”.