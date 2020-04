COMPLETATO L’ITER PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 1814 LE FAMIGLIE AMMESSE AL CONTRIBUTO

Caserta.Sono 1814 i nuclei familiari ammessi nell’elenco dei beneficiari dei buoni spesa emessi dal Comune di Caserta, come previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con l’obiettivo di supportare le famiglie in questo momento di difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

Da domani, venerdì 17 aprile, gli aventi diritto riceveranno i buoni, in piccoli tagli, direttamente nella casella mail dalla quale è stata inviata la richiesta. Gli stessi potranno essere presentati in pagamento, sia in formato cartaceo che in formato digitale, esclusivamente dall’interessato, previa esibizione all’esercente della copia del documento di identità presso tutti gli esercizi inseriti nell’elenco comunale e sulla mappa interattiva che troverà nella apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Caserta.

Il buono spesa è dotato, altresì, di un codice univoco e, una volta presentato in pagamento e validato dall’esercente, si annullerà immediatamente e non potrà più essere utilizzato.

Tutta la documentazione relativa all’iter amministrativo appena concluso è disponibile sul Portale della Trasparenza del Comune di Caserta.

Le fasce dei buoni spesa sono state così distribuite:

valore totale di 400 euro ai nuclei familiari superiori ai 5 componenti;

valore totale di 300 euro ai nuclei familiari con 5 componenti;

valore totale di 250 euro ai nuclei familiari con 4 componenti;

valore totale di 210 euro ai nuclei familiari con 3 componenti;

valore totale di 160 euro ai nuclei familiari con 2 componenti;

valore totale di 80 euro ai nuclei familiari con 1 componente;

Per i nuclei familiari vittime dirette delle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, l’importo dei buoni spesa è stato maggiorato del 30% sui valori previsti dalla tabella precedente. Successivamente, saranno riconosciute delle integrazioni per i nuclei familiari con bambini minori di 3 anni.

Dall’elenco dei beneficiari sono state escluse le istanze presentate due o più volte, quelle inviate da non residenti, da più persone dello stesso nucleo familiare, da soggetti non in evidenti condizioni disagiate. 39 richieste sono risultate incomplete e non integrate nonostante il soccorso istruttorio.

Per ulteriori informazioni è disponibile la casella email: [email protected]

Caserta. 16 aprile 2020