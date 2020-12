Comprate i regali e spendete nelle vostre città !

Un anno duro il 2020 che si sta concludendo ancora in un clima di paura, isolamenti, chiusure.

Sotto l’aspetto economico i settori del commercio e della ristorazione sono stati letteralmente massacrati. La storia è nota. E ci vorrà tempo per recuperare. Ma qualche segnale possiamo darlo e ognuno di noi può dare il suo piccolo contributo. Come ? Spendendo nella propria città. Che ci siano restrizioni sugli spostamenti o meno, iniziamo da subito ad aiutarci.

Aiutiamo le attività commerciali della nostra città. Diamo loro un minimo di respiro economico e psicologico. Servirà a fargli ritrovare, almeno in parte, la voglia di ricominciare e di riprendersi. E a noi forse, restituirà città più vive quando tutto finirà.

Questo l’accorato appello dei commercianti di Maddaloni, che, nonostante tutto, aspettano i loro concittadini in piena sicurezza e con il sorriso negli occhi, nascosto sotto le mascherine.