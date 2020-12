COMUNALI – CASERTA Kestè presenta in lista l’imprenditore Riccardo Villa.

Caserta.Mentre i partiti di centrodestra e centrosinistra litigano, Ciro Guerriero, candidato sindaco per il movimento Caserta Kest’è, comincia a presentare i nomi dei suoi candidati in lista.

Il primo nome sorteggiato è quello dell’imprenditore Riccardo Villa, nominato dal coordinamento di Caserta Kest’è al vertice del dipartimento urbanisica.

“Con Riccardo Villa, Caserta Kest’è ufficializza non soltanto la nomina di uno stimato professionista al vertice del dipartimento dedicato ai problemi e alle tematiche urbanistiche, ma anche la candidatura di un amico a sostegno del nostro progetto di rinascita della città che – sottolinea Guerriero – si basa tutto sulla voglia delle persone di mettersi in gioco per risollevare Caserta dal baratro in cui i nostri amministratori l’hanno gettata in questi anni”.

Villa ha lavorato, negli ultimi trent’anni, con alcune delle imprese più importanti del paese, per la realizzazione di infrastrutture, come la Ltr (affiancata per realizzare la stazione metropolitana napoletana di piazza Tecchio), Condotte (per la realizzazione della strada Lioni-Grottaminarda) e con Ferrocemento (che ha costruito la nuova stazione Tav di Afragola).