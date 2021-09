Comunali, ecco dove devono votare i residenti di Falciano, San Benedetto e Tredici

Aggiornamento importante in vista del voto del prossimo weekend per gli abitanti di Falciano, San Benedetto e Tredici.

Pubblicità elettorale

La chiusura del plesso scolastico “Generale Pollio” di San Benedetto ha infatti obbligato una rimodulazione per gli elettori di queste frazioni.

Di seguito ecco dove andare a votare:

– Le sezioni 42 (Piazza Vetrano S., via Claudio, via Sud Piazza d’Armi, via Rossellini, via San Gennaro, via Politano, via Viviani, via Franchi, via Ala Vecchia, via Pasquariello, via Di Basso, via Coppi, via Mazzola) e 84 (Residenti Estero, via S.Assunta, via S.Antonio, vicolo Ancilotto, Vicolo Fabrizi, Vicolo Govi, Vicolo Scalzone, Vicolo Scarpetta, Vicolo Taranto) presso gli uffici comunali, lato settore Attività Produttive, siti a Falciano in via S.Gennaro, 10.

– Le sezioni 39 (Largo Zeno Colò, Via Arena, Via Lauria, Via Maddalena, Via Maggetti, via san Ciro, Via San Nicola, Vicolo De Negri A., Vicolo De Simone, Vicolo Pinto, Vicolo 1°Maggio); 40 (Largo dell’Assunta, via Binda, Via De Curtis, Via De Filippo, Via Guerra, Viale Lincoln A., Largo Giovanni XXIII, Vicolo Palermo, Vicolo Donadoni, Via Gravina C., Via Regnaud Caracas); e 46 (Piazza Tredici, Via Antica Cappella, via Campania, via I Ottobre, via Negri, Via Nuvolari, Via Deledda, Via Tedeschi, Via Guerriero, via Vicinale Fievo) presso Istituto Comprensivo “Don Milani”, sito in Via Delle Querce, 9 (zona 167).