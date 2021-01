Comunali Smcv, Santillo incassa l’appoggio di Bolognese e il centrodestra inizia a dichiararsi ufficialmente

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Chi aveva dubbi sul delinearsi o sulla fattibilità di una costruzione del centrodestra a Santa Maria Capua Vetere può sentirsi più tranquillo.



Gabriella Santillo, che da tempo sta lavorando con l’unico obiettivo di creare un centrodestra unito, pian piano inizia a vedere i risultati del suo lavoro.



La consigliera provinciale di Fratelli d’Italia, infatti, incassa anche l’appoggio del dottor Arturo Bolognese, stimato medico sammaritano e politico con una lunga esperienza fatta di impegno, passione e dedizione nel centrodestra.