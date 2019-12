Comunalia eventi di Natale a Caserta ,ecco il cartellone completo

Caserta. E’ stata presentata stamattina nella sala stampa del Comune di Caserta il cartellone di Comunalia eventi di Natale.

La Kermesse Natalizia, finanziata dalla Regione Campania ,si allungherà fino al 28 giugno 2020 quando si esibira’ il Corteo Storico della Real Colonia di san Leucio.

Questo il programma:

sabato 21 dicembre con il gruppo polifonico Kata Filian che si esibirà all’Abbazia di San Pietro ad Montes di Casolla alle 18,30 (altre esibizioni sono previste per il 28 dicembre alla Chiesa di Maria SS. del Carmine, 30 dicembre alla Chiesa di Sant’Anna, 3 gennaio alla chiesa di San Vincenzo Martire di Briano, 6 gennaio alla chiesa di San benedetto Abbate a San Benedetto.

Domenica 22 dicembre entrerà in scena il Teatro Comunale ,alle 19 aprirà “Intimalente”, festival di film etnografici ( gli altri appuntamenti sono in programma il 27-29 Dicembre e il 1 Gennaio).

alle 20, 30 toccherà a Moni Ovadia con lo spettacolo “Senza confini, Ebrei e Zingari” .

Sempre il 22 dicembre il teatro del Comunale si trasformerà in uno spazio espositivo per la mostra d’arte contemporanea “La Musica Dipinta” in programma fino al 29 dicembre.

Lunedì 23 dicembre alle 18,30 alla chiesa del Buon Pastore di Caserta ci sarà il concerto dell’orchestra Mimì Palmiero mentre in serata, alle 20, Uto Ughi e Bruno Canino saranno di scena al Duomo di Casertavecchia.

Venerdì 27 dicembre alle 18,30 in piazza Colli Tifatini la Compagnia della Città porterà in scena lo spettacolo “La nostra verità” che replicherà anche il 29 dicembre (Chiesa di San Bartolomeo Apostolo), 3 gennaio (Chiesa di Santo Stefano Protomartire di Tuoro), 4 gennaio (Chiesa di San Simeone Profeta) e 5 gennaio (Chiesa San Pietro in Cattedra).

Alle 20,30 al Teatro Comunale “La Musica Dipinta” si trasforma in uno spettacolo teatrale

Sabato 28 dicembre ,L’ immancabile Presepe Vivente del ‘700 Napoletano della Vaccheria (in programma anche il 29 dicembre, il 5 e 6 gennaio).

Domenica 29 dicembre torna di scena il Teatro Comunale che ospita Tosca in “Appuntamenti Musicali dal Mondo”.

Mercoledì 1 gennaio alle 20,30 l’Orchestra Francesco Veniero sarà di scena al Comunale con il tradizionale Concerto di Capodanno.

A questo cartellone bisogna aggiungere due eventi fuori programma . Il 20 febbraio al Teatro Città di Pace il tango del Quintetto Astor Piazzolla e Il 28 giugno, il corteo storico di San Leucio. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.