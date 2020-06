Comune Caserta istituisce senso unico nel II tratto di Viale Lincoln, tra Piazza Vetrano e Via Sossietta Scialla

CASERTA – Sarà istituito il senso unico nel II tratto di viale Lincoln, tra piazza Vetrano e via Sossietta Scialla. Lo ha deciso la Giunta comunale in una delle recenti sedute, su proposta dell’assessore alla Mobilità Emiliano Casale. Il provvedimento nasce dal recepimento di numerose segnalazioni riguardanti alcune criticità in termini di viabilità e sicurezza stradale.

Il tratto di strada suddetto – si legge nell’atto di indirizzo – oltre ad essere caratterizzato da un notevole flusso di traffico nei due sensi di marcia, dispone di una carreggiata di ridotte dimensioni con carenza di marciapiedi e/o idonei sistemi di protezione per i pedoni.

Inoltre nell’area sono presenti diversi complessi residenziali, attività commerciali e istituti scolastici.La delibera prevede anche la realizzazione di un passaggio pedonale lungo il lato destro dell’asse viario per la sicurezza dei pedoni e dei piccoli scolari. Il traffico veicolare sarà redistribuito su via Sossietta Scialla, strada parallela al secondo tratto viale Lincoln.