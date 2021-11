Comune di Caserta. Autismo, parità ed inclusione

«È giunto il momento di curare la società, non le persone affette da autismo». (Tina J. Richardson).

Il disturbo dello spettro autistico è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato, che si manifesta con alcune specifiche caratteristiche sensoriali comportamentali e cognitive.

Caserta. Si terrà giovedì 18 novembre 2021, alle ore 16, presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Caserta, l’iniziativa, proposta dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Caserta, dedicata all’autismo.

Un’iniziativa importante di confronto e di conoscenza verso i soggetti autistici, finalizzata ad accrescere la consapevolezza e la sensibilizzazione della scuola, per docenti e allievi, e della società, entrambe chiamate in causa per l’attivazione di un concreto processo di inclusione verso chi soffre di questa sindrome.

Saluteranno:

Carlo Marino, Sindaco di Caserta

Rosaria Calabrese, Consigliera di Parità Provincia di Caserta

Lucia Monaco, Assessore Cultura e Pari Opportunità Caserta

Drusilla De Nicola, Presidente Commissione Pari Opportunità

Introdurranno la tematica:

Marilù Musto, Giornalista de il Mattino e mamma di Salvo

Reading a cura degli alunni dell’ ITIS-LS “F.Giordani” e IS “G.Ferraris” di Caserta

Interverranno:

Maria Rosaria Canzano, autrice di “LAURA coraggio!”

Giovanna Gentile, Docente GLH ITIS-LS “F.Giordani” di Caserta

Rim Gouider, Docente GLH ITIS-LS “F.Giordani” di Caserta

Concetta di Costanzo, Docente GLH I.S.”G.Ferraris” di Caserta