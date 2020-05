Caserta. Da lunedi’ 18 maggio al Cimitero si entra in ordine alfabetico: tutto il calendario

Caserta. Facendo seguito al provvedimento con cui è stata disposta l’apertura contingentata agli utenti visitatori del Cimitero Centrale di Caserta e del Cimitero di Casola fino al 17/05/2020 sulla base del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 recante disposizioni sulle misure restrittive relative alla circolazione delle persone per l’emergenza COVID-19, il Comune di Caserta ha disposto

a far data dal 18/05/2020 e fino a tutto il 01/06/2020, l’apertura contingentata ai visitatori con controllo del numero di accessi all’ingresso e all’uscita, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, come di seguito regolamentata:

Cimitero Principale con ingresso fino alle ore 16.00, di n. 60 (sessanta) persone contemporaneamente ENTRATA: Ingresso Principale USCITA: Varco Palatucci

Ingresso in turni secondo l’ordine alfabetico,

– Lunedì 18 maggio Lettera cognome dalla A alla E

– Martedi’ 19 maggio Lettera cognome dalla F alla N

– Mercoledì 20 maggio Lettera cognome dalla O alla Z

– Giovedi’ 21 maggio Lettera cognome dalla A alla E

– Venerdì 22 maggio Lettera cognome dalla F alla N

– Lunedì 25 maggio Lettera cognome dalla O alla Z

– Martedi’ 26 maggio Lettera cognome dalla A alla E

– Mercoledì 27 maggio Lettera cognome dalla F alla N

– Giovedi’ 28 maggio Lettera cognome dalla O alla Z

– Venerdì 29 maggio Lettera cognome dalla A alla E

– Lunedì 01 giugno Lettera cognome dalla F alla N

Cimitero di Casola con ingresso fino alle ore 16.00, di n. 20 (venti) persone contemporaneamente ENTRATA: Ingresso principale USCITA: Varco lato Altare

L’ingresso ad entrambi i cimiteri sarà consentito esclusivamente agli utenti dotati di mascherina.

All’interno degli stessi, i visitatori dovranno rispettare il distanziamento sociale, stazionare soltanto per il tempo necessario al saluto dei propri cari e per effettuare le attività di pulizia o di sostituzione fiori Ogni visitatore potrà entrare al cimitero con un accompagnatore, il quale non seguirà l’accesso per turni in ordine alfabetico ma sarà conteggiato ai fini del calcolo del numero massimo di persone presenti all’ interno

Il personale dei Sevizi Cimiteriali, munito di dispositivi Dpi quali mascherina e guanti, è incaricato della vigilanza delle regole di accesso e di visita da parte dell’utenza.