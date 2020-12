Comune di Caserta, erogazione buoni spesa

L’elenco dei buoni spesa già pervenuti al Comune di Caserta stanno per essere smistati. Già da qualche giorno sono stati inviati dal Comune di Caserta, i primi 1336 SMS per i beneficiari dei buoni spesa con la comunicazione dell’importo ricaricato sul codice fiscale e del PIN da utilizzare per il pagamento.

Questo primo elenco è relativo a coloro i quali hanno dichiarato di non ricevere alcun tipo di sostegno pubblico. Nei prossimi giorni si procederà con l’erogazione in favore di tutti gli altri richiedenti.