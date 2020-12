COMUNE DI CASERTA, PERFORMANCE PESSIME

Caserta – Dipendenti comunali in trepidante attesa. È proprio il caso di usare simili metafore per rappresentare al meglio lo status quo. Un incontro tra sindacati ed amministrazione, risalente a quasi quindici giorni fa, avrebbe dovuto produrre una soluzione positiva per sbloccare la trattativa per gli incentivi, capitolo spinoso da tempi non sospetti. La cosiddetta e tanto attesa Performance, pari a quasi un milione di euro, stanziata proprio a favore dei dipendenti comunali, è arenata su un punto che pare di non ritorno. Ritardi nella burocrazia di approvazione finale e scarso controllo. Si sono mossi di conseguenza alcuni rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil che avvertono il pericolo di distrazione della Performance verso economie di bilancio maggiormente utili all’amministrazione e hanno chiesto attraverso alcune missive, indirizzate al Sindaco, la trasmissione del Verbale del suddetto incontro, unico documento attendibile che lascia uno spiraglio aperto per il controllo da parte dei lavoratori sull’intera procedura in atto.