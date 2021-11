Comune inadempiente sulla messa in sicurezza del castello e delle torri. La denuncia

Maddaloni: “Ho presentato denuncia per inadempienza dell’ordinanza del sindaco di Maddaloni relativa alla messa in sicurezza del castello, delle torr, dello strapiombo e delle mura di cinta. È trascorso più di un anno e l’incombente pericolo pubblico e privato è fortemente sentito dalla popolazione di Maddaloni. Ho denunciato il sindaco, i proprietari e la sovrintendenza. Spero che al più presto si possa operare affinché il pericolo venga rimosso e definire, poi il futuro del simbolo di Maddaloni.” questo ha dichiarato l’on. Antonio Del Monaco, che, questa mattina, si è recato presso il locale comando dei Carabinieri per presentare una denuncia a riguardo.

Riportiamo di seguito copia integrale della denuncia: