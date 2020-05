Poverta’ a Mondragone : il Comune chiede di entrare nel piano emergenza socio-economica della regione Campania

di MARCO ROMANO

Mondragone. Alla luce della situazione di emergenza creata dal Covid-19, che ha caratterizzato le nostre vite negli ultimi tempi, sono sorte non poche problematiche legate alla chiusura di attività produttive o legate alle difficoltà economiche nate dall’assenza di lavoro, creando un vero e proprio impoverimento dei cittadini.

A tale riguardo è intervenuta la giunta regionale che con la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 07.04.2020,

ha previsto la realizzazione di interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale:

– nei Comuni della Regione Campania, con priorità per quelli che non hanno destinato gli stanziamenti statali per tale tipo di sostegno o che, pur avendolo utilizzato, dimostrino nella propria istanza di avere un fabbisogno che supera le risorse messe a disposizione dallo Stato;

– nei Comuni delle persone immigrate negli insediamenti del basso Sele, di Castel Volturno e Comuni limitrofi.

Tale misura prevede, nello specifico, le seguenti azioni:

recupero e raccolta prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale;

redistribuzione gratuita a strutture caritative che si occupano di aiuto ed assistenza a persone indigenti;

sensibilizzazione, nei confronti delle aziende agroalimentari, dei vantaggi derivanti dalla donazione dei prodotti alimentari;

formazione del personale dedicato e delle diverse realtà associative, con particolare attenzione al rispetto della normativa in materia di gestione e conservazione degli alimenti;

realizzazione di un evento che promuova la raccolta e la distribuzione dei prodotti ai fini della solidarietà sociale e della diminuzione degli sprechi alimentari.

Il Comune di Mondragone, guidato dal Sindaco Virgilio Pacifico, tenuto conto dell’evidente stato di difficoltà di parte della propria popolazione, ha provveduto ad avanzare formale istanza di ammissione al beneficio presso i competenti Uffici regionali.

In caso di ammissione alla misura, saranno successivamente comunicate modalità e tempistiche di erogazione