Comune promuove corsi gratuiti: antibullismo, difesa personale e primo soccorso

Nel Comune di Roccamonfina il sindaco Carlo Montefusco con la sua amministrazione hanno promosso corsi antibullismo, difesa personale e primo soccorso ideati per bambini, adolescenti e adulti.

Di frequente i politici (o politicanti) davanti a fenomeni di bullismo e aggressioni che i media riportano all’attenzione dell’opinione pubblica, si esprimono con la frase: “Incominciamo dalla scuola!” Come se la scuola, da sola, potesse essere la panacea di tutti i mali. Dimenticando o ignorando volutamente che per educare occorre una comunità. Comunità oggi cosmopolita. E che sia l’esempio, più che le parole, a educare. Il pensiero va dunque ai linguaggi aggressivi propri dialcuni personaggi politici. Ma il sopraccarico educativo tutti lo addebitano sulle spalle della povera (d’investimenti economici) scuola. Invece, l’esempio dovrebbe venire in primis dalle istituzioni. Il sindaco Montefusco precisa: “Alcuni corsi sono completamente gratuiti, come: antibullismo, primo intervento, Protezione Civile; gli alti invece sono convenzionati, quindi comunque hanno un costo molto ridotto, un costo di dieci euro, massimo venti.” L’iniziativa formativa del sindaco Montefusco è collaterale all’educazione dei docenti, delle famiglie. Apre la possibilità di seguire corsi gratuiti: antibullismo, difesa personale e primo soccorso, per il bene comune.