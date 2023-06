COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER), SUCCESSO E PARTECIPAZIONE

Il sindaco Imperadore: “Invito l’intera cittadinanza ad aderire numerosi alla CER, attraverso

l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse presente sul sito del Comune di San Potito

Sannitico. Quanto maggiore sarà la partecipazione alla CER, tanto maggiori saranno il successo

dell'iniziativa e i benefici per i cittadini e per il territorio”.

Che cos'è una comunità energetica? Chi può parteciparvi? Conviene far parte di una comunità

energetica?

A queste e a tante ed altre domande si è dato risposta lo scorso sabato 10 giugno, presso

l’auditorium comunale di San Potito Sannitico, grazie ad un incontro informativo promosso

dall'amministrazione comunale proprio sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Ad intervenire alla tavola rotonda, il sindaco del Comune di San Potito Sannitico, Francesco

Imperadore, il referente tecnico di KOALA, Emmanuele Maria Petruzziello, ed il capogruppo di

maggioranza Francesco Biondi, oltre all’intera amministrazione comunale.

Obiettivo dichiarato dell'iniziativa, informare e sensibilizzare i cittadini sulle tante potenzialità e

sulle diverse opportunità della CER, la comunità energetica rinnovabile che, a breve, sarà costituita

a San Potito Sannitico, con il Comune nel ruolo di ente promotore.

“Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un’associazione che produce e condivide energia

rinnovabile, per generare e gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, riducendo

nettamente le emissioni di CO2 e lo spreco energetico. Ne possono far parte semplici cittadini,

attività commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese, etc. La condivisione

dell’energia elettrica prodotta avviene utilizzando la rete di distribuzione elettrica esistente e

l’autoconsumo di energia rinnovabile avviene virtualmente”, hanno spiegato relatori ed esperti

durante l’incontro in cui sono stati, inoltre, illustrati gli ulteriori progetti promossi

dall'amministrazione Imperadore in tema di transizione energetica, tra cui un importante e

lungimirante progetto di riqualificazione dell’area ex Ge.Zoo.V., che, in caso di finanziamento,

consentirà la riqualificazione di parte delle strutture esistenti e la contestuale realizzazione di un

impianto fotovoltaico da circa 1 MEGAWATT, abbinato ad un sistema di accumulo di circa 1200

KWh.

Non sono mancati contributi da parte dei tanti cittadini intervenuti che hanno posto domande

sulla funzionalità e, soprattutto, sui benefici delle CER, dimostrando il profondo interesse della

cittadinanza potitese verso le tematiche della transizione energetica.

“L’invito che ho rivolto alla platea e che estendo all’intera cittadinanza, è di aderire numerosi alla

CER, attraverso l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse presente sul sito del Comune di

San Potito Sannitico, al link: http://www.comune.sanpotitosannitico.ce.it/c061080/po/mostra_news.php?id=106&area=H

Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 30 giugno, partecipando come

Consumer, ossia consumatore di energia o semplice utente finale; come Producer, ovvero

Produttore di energia, o, infine, come Prosumer, cioè nella doppia veste di produttore e

consumatore. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, in quanto membri della

Comunità possono essere persone fisiche o giuridiche e più in generale qualsiasi soggetto pubblico

o privato. Quanto maggiore sarà la partecipazione alla CER, tanto maggiori saranno il successo

dell'iniziativa e i benefici per i cittadini e per il territorio”, spiega il primo cittadino, Imperadore.