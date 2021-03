Comunità Energetiche, venerdì sera il webinar promosso dal Senatore Santillo

Roma, 30 marzo. Si terrà venerdì 2 aprile, dalle 20:30 alle 22, il webinar sulle “Comunità energetiche, un circolo virtuoso di vantaggi”, promosso dal Vicepresidente del gruppo M5S al Senato Agostino Santillo. All’evento su zoom, disponibile in diretta su Youtube e Facebook, parteciperà Massimo Seccareccia, Energy Broker – “Comunità energetiche e ruolo del singolo cittadino nella rivoluzione energetica green”.

“Le Comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo – spiega il Senatore Santillo su Facebook – sono una piccola grande rivoluzione nella quale il MoVimento 5 Stelle ha sempre creduto. Recependo in anticipo la Direttiva RED II, l’Italia ha reso possibile la condivisione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili tra più cittadini.

Si tratta di una possibilità che non esisteva prima – continua Santillo -, poiché c’era il limite normativo per cui l’energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile fosse autoconsumata al massimo dal singolo proprietario dell’impianto. Adesso invece siamo a un punto di svolta che può consentirci di poter consumare energia pulita, pagandola di meno.

È fondamentale però promuovere sul territorio le Comunità energetiche. Sono troppi i cittadini che sono all’oscuro di questa grande novità.

Per questo motivo ho organizzato un webinar dedicato alle Comunità Energetiche che si svolgerà sulla piattaforma Zoom VENERDI’ 2 APRILE dalle 20.30 alle 22.00. Mi accompagnerà l’energy broker Massimo Seccareccia che ci parlerà di “Comunità energetiche e ruolo del singolo cittadino nella rivoluzione energetica green”.

Nel corso dell’evento sarà anche fornita la documentazione di supporto ad attivisti e Portavoce in Consiglio Comunale per proporre le Comunità Energertiche nel proprio comune.

Per aderire e ricevere il link – ha concluso il Senatore – per partecipare inviate una mail a [email protected] Esauriti i 100 posti a disposizione sarà possibile seguire la diretta su Youtube e sulla mia pagina Facebook.”