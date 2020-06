Comunità Montana Monte Maggiore: Giovanni Zannini manda a casa Geremia

Ieri Salvatore Geremia (sindaco di Rocchetta e Croce) aveva attaccato pubblicamente il consigliere regionale Giovanni Zannini ritenendolo autore della regia politica che mirava alla sua defenestrazione chiedendo addirittura l’intervento di De Luca.

Il Consigliere Regionale Giovanni Zannini non ha replicato nelle parole ma con i fatti. Oggi, infatti, i sindaci vicini a Zannini (all’interno della comunità Montana) hanno sottoscritto con i sindaci vicini a Gennaro Oliviero la mozione di sfiducia che, di fatto, ha sancito la fine della presidenza Geremia.

I sindaci della comunità Montana non hanno condiviso l’attacco di Geremia a Zannini anche perché Geremia ha parlato a nome della comunità Montana senza interpellare i Sindaci che ne fanno parte, i quali, al contrario, si sono dimostrati tanto vicini alle posizioni del consigliere deluchiano fino al punto da spingersi a mandare a casa Geremia.

Al centro delle polemiche anche l’utilizzo improprio da parte della comunità Montana, per fini elettorali, nell’interesse di un segretario comunale che – sembrerebbe – aver rivestito un ruolo e una funzione in modo non conforme allo statuto, presenza avallata da Geremia che peraltro sarebbe anche imparentato con questo segretario comunale